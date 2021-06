Feyenoord reageert op bedreigingen van fans: ’Totaal belachelijk en gaan grens voorbij’

Ook andere mensen die betrokken zijn bij het al jaren durende project Feyenoord City kregen thuis te maken met bedreigingen. „Totaal belachelijk en dit gaat een grens voorbij”, zegt een woordvoerder van Feyenoord, die niet kan zeggen of er ook bestuurders van de voetbalclub zijn bedreigd. „Als dat al zo zou zijn, dan doen we daar geen uitlatingen over.” Buijsen zegt tegen RTV Rijnmond dat de bedreigingen en intimidaties „al jaren schering en inslag” zijn. De Rotterdamse architect heeft zelfs een ’hotline’ met de politie, zodat hij direct melding kan doen.

Oude plek

Een woordvoerder van de politie bevestigt zaterdag een melding te hebben gekregen. „We zijn ernaartoe gegaan, hebben mensen aangesproken, gecontroleerd, wat fakkels in beslag genomen, gegevens genoteerd en de mensen gevraagd te vertrekken.” Of de politie extra maatregelen neemt, zoals beveiliging, wil de woordvoerder niet zeggen. „Over dat soort zaken doen we nooit uitspraken, in verband met de veiligheid.” De politie geeft wel aan de onrust en het sentiment in zijn algemeenheid in de gaten gehouden. „Als we meldingen krijgen, zoals een situatie als zaterdag, dan komen we kijken.”

De mogelijke komst van een nieuw stadion van Feyenoord wordt door een deel van de harde kern niet niet gewaardeerd. Die fans willen gewoon op hun oude plek blijven. De clubleiding wil wel graag verhuizen. Feyenoord publiceerde zaterdag een paginagrote advertentie met de kop ’We gaan ervoor’. Volgens de club is een nieuw stadion „goed voor Feyenoord en goed voor de stad”, zo staat in de advertentie.

Langgekoesterde droom

„Feyenoord gaat voor een nieuw stadion. We willen deze lang gekoesterde droom realiseren. Met steun van onze supporters, de gemeente Rotterdam, Vrienden aan de Maas en vele anderen. Samen met Stadion Feijenoord zetten we alles op alles om dit najaar de financiering af te ronden en overeenstemming te bereiken met de aannemer. In dat geval kunnen we volgend jaar gaan heien.”

Het nieuwe stadion, dat plaats biedt aan 63.000 toeschouwers en volgens plan in 2025 klaar moet zijn, moet 444 miljoen euro kosten. In de financiering daarvan zou nog steeds een tekort van 50 miljoen euro bestaan.