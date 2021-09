Tweevoudig winnaar Joost Luiten begint ’niet goed en niet slecht’ aan Dutch Open, Wil Besseling kent moeizame start

De 35-jarige Luiten kwam in Cromvoirt op de openingsdag tot drie birdies en ook drie bogeys. Luiten begon het toernooi op hole 10 en sloeg direct een birdie. Op hole 14 belandde zijn bal in het water en noteerde hij zijn eerste bogey van de dag. In de tweede helft, holes 1 tot en met 9, wist Luiten niet onder het baangemiddelde te duiken.

„Het was niet goed en niet slecht. Maar het was het nét niet vandaag”, zei Luiten. „Ik heb mezelf te weinig kansen op birdies gegeven. Ik stond telkens van 10 tot 12 meter te putten en dat is een wereld van verschil met putten vanaf 4 tot 5 meter.”

Het Dutch Open, voorheen het KLM Open, vindt voor het eerst plaats op Bernardus. „De vlaggen staan heel lastig en de baan zet je elke slag onder druk. Je moet heel precies zijn, want anders heb je zo een bogey aan je broek. Voor mij was het echt vechten en werken en proberen om pars te maken. Het is een score waar ik wel verder mee kan, maar ik moet wel gas geven en net wat scherper zijn op vrijdag.”

Wil Besseling

Voor Wil Besseling verliep het weerzien met het Dutch Open niet als gehoopt. Besseling (35), twee jaar geleden de beste Nederlander, zette op de eerste dag een score van +2 neer en moet vrijdag alles geven om de schifting te overleven.

„Het was zo’n dag waarin ik er niet in kwam. Dat is balen, maar die dagen horen er helaas bij. Of het een moeilijke baan was? Als je slecht speelt, dan is elke baan moeilijk”, zei Besseling. „Het was een ’struggle’ vandaag en het zat niet mee. Ik heb met mijn swing weinig het midden gevonden.”

Besseling werd in 2019 zevende, toen het toernooi nog op The International bij Amsterdam werd gespeeld. „Dat was voor mij een soort kickstart van alles”, aldus Besseling. „Sindsdien heb ik de juiste mensen om me heen verzameld en een groei doorgemaakt, bijvoorbeeld in mijn manier van trainen. Alles is nu totaal anders dan in 2019. Ik ben twee jaar verder en een betere golfer.”

Voor Besseling voelt Bernardus een beetje als thuis. „Ik kom hier geregeld en train hier ook sinds vorig jaar met mijn coach. En dat bevalt erg goed. Je kent de baan dan toch iets beter dan de meeste banen”, aldus Besseling.

„Helaas wilde het vandaag ondanks de steun van het publiek niet lukken, maar ik ga morgen weer vol goede moed op de eerste afslag staan en zoveel mogelijk birdies proberen te maken.”

Maurits beste Nederlander

Sven Maurits is vooralsnog de beste Nederlander. Hij verraste met een score van -4. De 34-jarige Maurits kwam op hole 7 tot een eagle, oftewel twee slagen onder het baangemiddelde. Een hole eerder had hij slechts 2 slagen nodig (par 3).

Afgelopen weekend won de onbekende Maurits het Nationaal Open. „Hier had ik vooraf voor getekend. Het begin was nog niet zo soepel, maar dat heb ik de laatste zes holes ingehaald. Ik voel wel hoe je deze baan moet spelen”, zei Maurits, de nummer 1858 van de wereld.

Ier Niall Kearney aan de leiding

De leiding op het Dutch Open is na de eerste dag in handen van de Ier Niall Kearney. Hij kwam tot een ronde van 65 slagen, 7 onder het baangemiddelde.

De 33-jarige Kearney kwam in de eerste ronde tot zeven birdies en noteerde geen enkele keer een score boven het baangemiddelde. Hij heeft één slag voorsprong op Martin Simonsen uit Denemarken en de Duitser Maximilian Kieffer.

Publiekstrekkers Graeme McDowell uit Noord-Ierland en Rory Sabbatini, die voor Slowakije uitkomt, staan op respectievelijk -1 en -2. De Belg Thomas Pieters begon goed aan het toernooi, maar een double bogey op de zeventiende hole voorkwam een topklassering na de eerste dag. De winnaar van de editie van 2015 staat op -3.