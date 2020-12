Spaanse media genadeloos voor FC Barcelona en Ronald Koeman: ’Het kan zo niet verder’

Ronald Koeman probeert Barcelona tegen Eibar aan een zege te helpen. Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - Met een 1-1 gelijkspel thuis tegen Eibar sloten FC Barcelona en trainer Ronald Koeman het voor de Catalaanse club teleurstellend jaar 2020 in mineur af. Zonder Lionel Messi kon Barca niet winnen van de laagvlieger in La Liga. De Spaanse media slijpen dan ook de messen: „FC Barcelona is slechter dan slecht.”