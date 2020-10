Ronald Koeman pakt met FC Barcelona ’historische’ winst op Juventus

De ’Oude Dame’ moest wel superster Cristiano Ronaldo missen, die weer positief op het coronavirus had getest. Met Frenkie de Jong maar zonder Sergiño Dest in de basis begon FC Barcelona voortvarend aan het duel. Antoine Griezmann raakte binnen drie minuten al de paal.

In de 14e minuut kwam dan ook de beloning. Ousmane Dembele schoot en met een rare zwieper via het been van Federico Chiesa vloog de bal pardoes in de goal: 0-1. 30 seconden later leek Alvaro Morata de gelijkmaker aan te tekenen, maar hij stond buitenspel. En dat - zo bleek later - was niet voor het laatst.

Gekibbel

Lionel Messi had - na een fraai hakje van Griezmann, de stand op 0-2 kunnen brengen. Zijn schot ging net naast. Wojciech Szczesny, de Poolse sluitpost van Juventus, was er persoonlijk verantwoordelijk voor dat het niet erger werd voor de ploeg uit Turijn, want Dembele had moeten scoren. Dat vond ook Messi, die even daarna kibbelde met Dembele.

Juventus speelde niet slecht, maar het stokte steeds totaan de zestienmeter. Sterker nog, de ploeg uit Turijn bouwde makkelijker op dan de formatie van Koeman.

Drie keer is geen scheepsrecht

De trainer haalde in de rust Araujo er af als centrale verdediger en posteerde Frenkie de Jong op diens positie achterin. Sergi Busquets nam weer de plek van de Oranje-international over op het middenveld.

Tien minuten na de theepauze was daar weer Morata, na een mislukt schot van Juan Cuadrado. Deze keer wel raak. Of weer buitenspel? Leidsman Makkelie moest het nog even officieel in zijn oorttjes horen. En inderdaad: weer buitenspel voor de Spaanse aanvaller. Het was inmiddels al de derde (!) keer in de wedstrijd dat hem dat overkwam: een buitenspelgoalhattrick, als het ware.

Alvaro Morata loopt weg met de bal, na een goal. Die werd afgekeurd, net als nog twee goals van hem. Ⓒ ANP/HH

Messi miste hierna op 20 centimeter de 0-2. Koeman baalde aan de zijkant. Dejan Kulusevski schoot bijna de gelijkmaker binnen, maar de bal vloog net over. ’Juve’ had in die fase, rond de 70e minuut, de overhand.

Messi

Maar Griezmann had het even daarna kunnen beslissen. De Fransman deed wat hij vaker doet in dienst van de Catalanen: niet scoren. Hij raakte weer de paal. Juventus-verdediger Demiral zag nog rood, na twee gele kaarten.

Ansu Fati werd door Federico Bernardeschi omvergelopen in de 90e minuut, binnen de zestienmeter. Makkelie legde de bal op de stip. Messi had geen enkele moeite om dit buitenkansje te verzilveren: 0-2.

Kiev

Het andere duel in groep G tussen Ferencváros en Dinamo Kiev eindigde in een 2-2 gelijkspel. Bij de thuisploeg scoorde Tokmac Nguen en Franck Boli, bij de Oekraïners waren Viktor Tsygankov en Carlos de Pena trefzeker. De ploeg uit Kiev kwam met 2-0 voor maar gaf mede door een rode kaart voor Sergiy Sydorchuk de voorsprong uit handen.