Video: Michy Batshuayi als Batman voorgesteld bij Besiktas

Voor de aankondigingsvideo van Batshuayi in Istanboel werden kosten noch moeite gespaard . In een filmpje in ware Batman-stijl – inclusief pak, cape en masker– kondigde Besiktas zijn nieuwe spits aan. De hashtag #BatsmanRises, maakte het plaatje compleet.

„Hij is de held die Besiktas verdient, die we nodig hebben”, klinkt het in de video. „Dus we geven hem assists, want hij kan het afmaken. Hij is een sluwe spits, een klinische afwerker. Onze Dark Knight.”

Echt goed wordt het pas wanneer ’Batsman’ zelf ten tonele verschijnt. Die ziet de superheldenvergelijking wel zitten. Volledig uitgedost in superheldenplunje vertelt Batshuayi waarvoor hij naar Turkije gekomen is. „Wie ik ben? Ik ben wat Besiktas nodig heeft. Ik ben Bat-shuayi.”

Bron: Het Nieuwsblad