’Gebroken’ Plazibat: ’Word drunk as f*ck en ga overgeven in hoekje Rotterdam’ Ook ’Cookie’ voor Rico Verhoeven?

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Osaro is het stralende middelpunt Ⓒ Glory

ROTTERDAM - Het verhaal kon bijna niet mooier geschreven worden. Voor het oog van duizenden Kroaten in Ahoy, sloeg Tariq ’Cookie’ Osaro (27) de tot zovelen voor topfavoriet aangeziene Antonio Plazibat in ronde vijf genadeloos knock-out tijdens Collision 5. De voor Nigeria vechtende kickbokser heeft de interim-wereldtitel te pakken en Rico Verhoeven treft hém in het najaar voor de gouden belt. ’Cookie’ viel na afloop geëmotioneerd zijn moeder in de armen. De vrouw die hij gedurende zijn bizarre levenspad veel te vaak had moeten missen.