Video: Guardiola compleet door het lint tijdens topper

’Pep’ was furieus en liet iedereen die het maar wilde weten, met wilde armgebaren zien dat dit al de tweede keer was dat zijn ploeg werd benadeeld.

Guardiola was het totaal oneens met de scheidsrechter, die vond dat Trent Alexander-Arnold niets aan de handsbal kon doen, omdat Raheem Sterling de bal van dichtbij tegen de arm van de Liverpool-back schoot.

De scheidsrechter leek ook bij het eerste moment goed te zitten. Aangezien City-speler Bernardo Silva de bal eerst met de arm beroerde, voordat Alexander-Arnold het leer tegen zijn hand kreeg.

Guardiola leek het allemaal niet te (willen?) weten en kookte ook na negentig minuten nog van woede. Uiterst overdreven schudde hij Michael Oliver de hand, terwijl hij de arbiter sarcastisch ’Thank you, very much’ toebeet.

Na afloop herpakte Guardiola zich, zo was te zien in zijn televisie-interview met de BBC. Op vragen over de niet gegeven strafschoppen wilde hij niet reageren. „Vraag dat maar aan Mike Riley (de VAR van dienst, red.) en zijn mannen.”

Opvallend genoeg vond Guardiola dat City op Anfield uitstekend had gespeeld. „Ik ben heel trots op mijn spelers. Weinig teams voetballen hier zoals wij vandaag deden. We begonnen ongelooflijk sterk en speelden dapper. Maar Liverpool is de kampioen van Europa en Anfield Road is een zeer moeilijk stadion om in te spelen. Met twee doelpogingen maakten ze direct twee doelpunten. Wij reageerden sterk, terwijl dat heel moeilijk is een dergelijke situatie. Dit was een van de onze wedstrijden ooit.”