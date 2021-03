Real Madrid en Manchester City zonder veel moeite naar kwartfinales Champions League

En hoe anders was dat gelopen als Robin Gosens al na drie minuten de score had geopend? De oud-speler van Heracles Almelo kreeg een prima voorzet van Luis Muriel vanaf de linkerkant maar slaagde er niet in om Thibaut Courtois te verschalken.

Atalanta was duidelijk niet naar Madrid gekomen om zich in te graven, maar creëerde ook weer niet echt grote kansen. Real ving de bezoekers op en was na een klein half uur via Vinicius Junior dicht bij de openingsgoal. De sneller aanvaller schoot na een een-tweetje met Karim Benzema tegen de arm van de liggende Berat Djimsiti, maar scheidsrechter Danny Makkelie peinsde niet over een eventuele strafschop.

Fout Sportiello

Vijf minuten later kreeg Real de voorsprong bijna letterlijk in de schoot geworpen door Atalanta-doelman Marco Sportiello. De ongelukkige goalie schoot de bal in de voeten van Luka Modric, die Benzema bediende. De Fransman knalde Real op 1-0 en dat was zijn 70e Champions League-goal, waarmee hij Real-legende Raul tot op één treffer naderde.

Ook na rust begon Atalanta weer sterk en een hakballetje van invaller Duvan Zapata kwam net niet in de loop bij Gosens. En net als in de eerste helft kostte een persoonlijke fout Atalanta na rust een tegengoal. De net ingevallen Josip Ilicic zag zijn zwakke pass onderschept door Vinicius Junior, die na een versnelling door Rafael Toloi binnen het strafschopgebied werd gestuit. Vanaf de stip maakte Sergio Ramos aan alle Italiaanse illusies een eind.

Via Zapata kreeg Atalanta in het laatste kwart nog wel twee goede kansen, maar beide keren vond de invaller Courtois op zijn weg. Aan de overkant was ook Benzema nog dicht bij de 3-0, maar hij zag zijn kopbal eerst gestopt door Sportiello, waarna de rebound van de spits op de paal belandde. Muriel redde in de slotfase de eer voor Atalanta, door een vrije trap over de muur binnen te schieten. Als er daardoor nog iets van hoop was ontstaan, werd die in de eerste de beste tegenaanval meteen weer de kop ingedrukt. Marco Asensio schoot op aangeven van Lucas Vazquez in de korte hoek raak.

Kevin De Bruyne is het middelpunt na zijn prachtige 1-0 voor Manchester City. Ⓒ EPA

City rekent snel af met Gladbach

In Boedapest was Manchester City snel klaar met Borussia Mönchengladbach. De ongenaakbare koploper van Engeland had het heenduel al met 2-0 gewonnen en die stand stond na achttien minuten ook alweer op het bord. Met een formidabele uithaal met zijn linkerbeen schoot Kevin De Bruyne de 1-0 binnen, en na een prachtige dribbel en dito steekpass van Phil Foden kon Ilkay Gündogan de 2-0 aantekenen. Nathan Aké zat na zijn hamstringblessure weer bij de selectie, maar trainer Pep Guardiola had geen speeltijd voor de Nederlander in gedachten.

