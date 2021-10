Marathon van Amsterdam juicht om parcoursrecord, Khalid Choukoud Nederlands kampioen

Tola liep in de laatste 3 kilometer weg uit een kopgroep. Alleen zijn landgenoot Leul Gebresilase bleef nog enigszins in zijn buurt, maar zag in de slotfase de Keniaan Moses Koech nog passeren. Die werd ongeveer een halve minuut na Tola tweede.

Tola kwam naar Amsterdam met een persoonlijk record van 2.04.06.

Khalid Choukoud

Khalid Choukoud werd voor de tweede keer Nederlands kampioen. Dat deed de 35-jarige Hagenaar in een tijd van 2.10.25 (officieus). Titelverdediger Abdi Nageeye ontbrak in Amsterdam. Hij richt zich op de marathon van New York.

Choukoud veroverde eerder in 2016 de Nederlandse marathontitel. Dit jaar scherpte de geboren Marokkaan in Siena zijn persoonlijk record op de klassieke afstand van 42,195 kilometer aan tot 2.09.55. Hij voldeed daarmee aan de olympische limiet en ook al aan de limiet voor deelname aan de WK van volgend jaar. In Tokio stapte hij afgelopen zomer uit vanwege maagklachten.