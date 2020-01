Mourinho lange tijd zonder Harry Kane

Volgens de Londense club uit de Premier League vinden de medisch specialisten dat bij nader inzien het beste.

Tottenham meldde dat de periode van herstel van de topschutter daardoor niet langer duurt dan gepland. De verwachting is dat Kane in april weer in training gaat. Dat zou betekenen dat hij dit seizoen nog kan voetballen en kan deelnemen aan de Europese titelstrijd. Kane is aanvoerder van de Engelse nationale ploeg.

Kane raakte op nieuwjaarsdag in het duel met Southampton geblesseerd.