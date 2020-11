Jasper Cillessen onder het mes voor hamstringblessure, vermoedelijk maanden uit roulatie

Hij liep de blessure afgelopen vrijdag op de training op. Hij moest zich daardoor bij bondscoach Frank de Boer afmelden voor de interlandperiode.

Vanwege de privacywet doet Valencia geen uitspraken over de duur van de revalidatie. Volgens de Spaanse pers zal dit tussen de drie en vier maanden in beslag gaan nemen.

Zure appel

Cillessen is bezig aan zijn tweede seizoen bij Valencia. Hij heeft in de huidige competitie nog geen minuut in La Liga meegedaan. Jaume Domenech kreeg steeds de voorkeur van coach Javier Gracia, die afgelopen zondag met zijn ploeg op eigen veld verrassend won van titelhouder Real Madrid (4-1).

Ondanks het gebrek aan speeltijd in Spanje bleef De Boer bij Oranje vertrouwen houden in Cillessen. „Jasper heeft een zware blessure opgelopen, hij is er een tijdje uit”, liet de bondscoach dinsdag weten. „We moeten even door de zure appel heen bijten. We hebben nog steeds doelmannen met genoeg kwaliteiten op de lijst staan.”

Probleem

Marco Bizot (AZ) maakt woensdagavond in de oefeninterland tegen Spanje in Amsterdam zijn debuut voor Oranje. Tim Krul verdedigt zondag tegen Bosnië en Herzegovina en volgende week woensdag tegen Polen het doel. Dat zijn twee wedstrijden die deel uitmaken van de Nations League.

De Boer zei in Zeist nog wel dat hij hoopt dat Cillessen na zijn blessure snel weer aan spelen toekomt. „Als hij de laatste vier maanden voor het EK niet heeft gespeeld, is dat wel een probleem, ja.”