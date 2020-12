Tweede nederlaag Chelsea van het seizoen

Gylfi Sigurdsson schiet raak uit een penalty. Ⓒ EPA

Chelsea heeft in de Engelse voetbalcompetitie nagelaten om aan kop te komen. De Londenaren moesten hun meerdere erkennen in Everton (1-0). Het was voor Chelsea de tweede nederlaag dit seizoen in de Premier League. Regerend kampioen Liverpool won op 20 september ook van Chelsea: 0-2.