’Onvervulde droom’ Nouri: ’Een ontroerend en verbijsterend boek’

„Het is een ontroerend en soms verbijsterend boek over de lange weg die de familie Nouri als migrantengezin heeft afgelegd”, schrijft Uitgeverij Lebowski over het boek. Kasem wil vanuit zijn visie en die van de vrienden van Nouri, het verhaal van ’Appie’ vertellen. Zo komen Donny van de Beek, Steven Bergwijn en Frenkie de Jong aan het woord.

Verder is het boek „het verhaal van Abdelhak als voetballer en als mens, en tevens een verhaal over het ongeluk en de nasleep ervan, over de band met Ajax, over verdriet, hoop, geloof en verbinding in tijden van tegenslag.”

Nouri kreeg op 8 juli 2017 een hartstilstand tijdens de oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen in het Oostenrijkse Hippach. Niet veel later werd bekend dat hij ernstige hersenschade heeft.

Het boek ’Abdelhak Nouri: een onvervulde droom’, komt op 27 maart uit.