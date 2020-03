Veroordeelde oud-voetbalbaas Marin (87) eerder vrij door ’verhoogd risico’ op coronavirus

Marin zou tot december zijn celstraf uitzitten in een gevangenis in de staat Pennsylvania. Wanneer de Braziliaan nu vrijkomt, is nog niet duidelijk.

Marin was een van de zeven voetbalbestuurders die eind mei 2015 in een hotel in Zürich werden opgepakt, vlak voor een verkiezingscongres van de FIFA. In augustus 2018 kreeg hij vier jaar celstraf opgelegd voor het aannemen van steekpenningen bij de verkoop van tv- en marketingrechten. Het ging om miljoenen dollars. Wereldvoetbalbond FIFA legde Marin een levenslange schorsing op én een boete van 1 miljoen Zwitserse franken (ongeveer 880.000 euro).

Volgens de rechter is de straf onder meer ingekort omdat Marin gezondheidsproblemen heeft. Daardoor loopt hij volgens de rechtbank verhoogd risico ernstig ziek te raken als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

In de VS meldden meerdere gevangenissen dat het virus zich snel verspreidt onder gevangenen. Duizenden geïnterneerden krijgen daarom clementie.