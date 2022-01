’Geschorste’ Michal Sadilek schiet FC Twente naar vierde plaats

De voormalig speler van PSV moest lang op een doelpunt wachten. Op 2 november 2019 scoorde hij voor het laatst in een wedstrijd met de Eindhovenaren tegen Sparta. Nu rondde hij voor FC Twente een aanval af die hij zelf met een corner had ingeleid. Dat gebeurde nadat er al twee treffers waren afgekeurd. Daan Rots werd teruggefloten voor buitenspel. Bij een treffer van Manfred Ugalde hinderde Ricky van Wolfswinkel Willem II-doelman Timon Wellenreuther. Sadilek zal zich winnaar voelen als hij binnenkort bij de beroepscommissie van de KNVB zijn schorsing van twee wedstrijden voor ernstig gemeen spel in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen FC Utrecht aan zal vechten. Willem II heeft geen baat meer bij die uitspraak.

Fran Sol

De Tilburgse club kon wel een opsteker gebruiken na twee gelijke spelen, gevolgd door negen verliespartijen op rij. Willem II haalde het laatste puntje in de Eredivisie bij het bezoek aan FC Twente op 17 oktober. Maar succes tegen de Tukkers, die doelman Lars Unnerstall wegens rugklachten moesten missen, is al lang geen garantie meer. Van de laatste negentien thuiswedstrijden tegen FC Twente won Willem II er precies één, onder meer door twee goals van de geliefde Spaanse spits Fran Sol. De slechte resultaten van de laatste maanden leidden al tot oproer onder de supporters. Ook de sponsors roerden zich. Die eisen binnen vijf dagen een plan van aanpak voor de kortere termijn. Over ideeën voor de langere termijn mag de club tot eind februari nadenken.

Het is een bizarre actie van de geldschieters. Tilburg profileert zich als de zesde stad van het land, maar Willem II moet het met een bescheiden budget stellen. Technisch directeur Joris Mathijsen slaagde er de laatste jaren in steeds zwarte cijfers te schrijven. De afgelopen week vertrok de transfervrij gehaalde Kwasi Wriedt nog voor vier ton naar Holstein Kiel.

Reparatie

Een aantal ongelukkige aankopen in de zomer leidde ertoe dat de club flink wat moet repareren in de winterse transferperiode. Kilian Ludewig en Jizz Hornkamp zijn de eerste nieuwelingen. De komende week zullen er nog een paar volgen. In afwachting van die kwaliteitsimpuls kon trainer Fred Grim zijn team alleen maar zo gegroepeerd mogelijk laten spelen.

Omdat FC Twente een aantal grote kansen liet liggen, bleef Willem II lang in de wedstrijd. Aan vechtlust ontbrak het de Tilburgers niet, maar aanvallend was Willem II machteloos. FC Twente, met de van de Afrika Cup teruggekeerde Ramiz Zerrouki als invaller in de ploeg, hield de voorsprong en de vijfde plek vast.

