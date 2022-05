Excelsior schakelt Roda JC uit in promotiestrijd

Roda was de beste ploeg in het eerste bedrijf en kreeg na ruim een kwartier spelen ook de beste kansen in enkele seconden tijd. Dylan Vente stuitte van dichtbij op doelman Stijn van Gassel, waarna Bryan Limbombe in de rebound volledig langs de bal maaide. Het meest dreigende moment van Rotterdamse kant kwam voor rekening van Marouan Azarkan, alleen ook hij wist het net niet te vinden.

Na rust waren de bezoekers veel dreigender met Azarkan en Thijs Dallinga. Uiteindelijk was het Reuven Niemeijer die werd neergelegd en Dallinga mocht een strafschop nemen. De topscorer van de Keuken Kampioen Divisie wist het buitenkansje echter niet te benutten, want Rody de Boer dook uitstekend naar de juist hoek. Daarna hervonden de Limburgers de controle over de wedstrijd, maar zonder zelf grote kansen te creëren en dus was een verlenging onafwendbaar.

Aan het begin van de verlenging kreeg Roda wel een gigantische kans op de openingstreffer. Na een verlengde hoekschop liep Guus Joppen bij de tweede paal de bal wonderwel over. Nog geen minuut later lag de bal er aan de overkant wel in, toen invaller Couhaib Driouech attent binnentikte na knap verlengen met de hak van Dallinga. In het restant wist Roda geen grote kansen meer af te dwingen, op een kopbal na, en in de absolute slotseconden werd het ook nog 0-2 via Nikolas Agrafiotis. Daardoor wacht de nummer zestien van de Eredivisie voor Excelsior.