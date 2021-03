UCI verbiedt wielrenners te knuffelen na zege

De UCI heeft, na alle ophef rond het verbieden van enkele posities op de fiets, een verbod opgelegd op knuffelen na de finishlijn. De Internationale Wielerunie trekt daarmee de lijn uit het voetbal door. Zo is het in de Belgische Jupiler Pro League al een tijdje niet meer toegestaan om elkaar vast te pakken bij het vieren van een doelpunt, met boetes als dat wel gebeurt.

Net als voetballers worden profrenners, net als alle medewerkers binnen hun ploeg, op regelmatige tijdstippen getest op het coronavirus. De kans dat ze elkaar of iemand anders besmetten, is dus vrij klein. Maar de UCI wil, alweer, een voorbeeld stellen.

„Als dokter kan ik zeggen dat het risico om door dit gedrag (te knuffelen, red.) besmet te raken niet bijzonder hoog is”, stelt Xavier Bigard, de medische baas van de UCI, aldus Cyclingnews. „Het draait echter om de boodschap die we de wereld willen insturen, en meer specifiek naar wielerfans toe. Namelijk dat het verboden is om andere mensen aan te raken als we het virus willen stoppen.”