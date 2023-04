De Bruyne en Haaland vermorzelen met Manchester City Arsenal in strijd om landstitel

Guardiola is de best betaalde voetbaltrainer ter wereld, maar hij maakt het ook wel waar. Het voetbal dat hij – natuurlijk met goede spelers ook – brengt, is en blijft sensationeel om naar te kijken. Het is een wereld van verschil met de stijl die zijn aartsrivaal José Mourinho al bijna zijn hele carrière hanteert.

De Catalaanse topcoach houdt van super-aanvallend voetbal en het wekt geen verbazing dat Arne Slot bij Feyenoord een groot bewonderaar van hem is. Met veel meer bescheiden middelen hanteert de trainer van de Rotterdammers dezelfde principes en daardoor is er op de tribunes in De Kuip net zoveel plezier als bij de fans in het lichtblauwe deel van Manchester.

Van het veld geblazen

Maar wat Haaland en consorten doen op de groene mat blijft het summum in het internationale clubvoetbal. Arsenal, dat met grote verwachtingen naar Manchester kwam en dit seizoen lang de beste kansen had voor het winnen van de Premier League, werd bijna 90 minuten van het veld geblazen. In de rust had het al 7-0 voor de thuisclub kunnen zijn.

Erling Haaland stond halverwege nog niet met zijn naam op het scorebord en dat was eigenlijk een wonder. Hij raasde als een bezetene over het veld, schoot uit alle standen op het doel van Arsenal-keeper Aaron Ramsdale, maar mikte soms centimeters naast de paal of zag armen en benen van Ramsdale nog redding brengen. In de laatste minuut van de wedstrijd maakte Haaland de vierde goal.

De blonde Noor is pas 22 jaar en speelt een grote rol in het team van Manchester City. Hij heeft al 33 goals gemaakt in de competitie en daarvan produceerde hij er 21 in het eigen stadion. Zijn optreden deed iedereen weer watertanden. Mede dankzij de samenwerking met Kevin De Bruyne, die al na acht minuten dankzij een assist van Haaland de 1-0 produceerde.

Timing De Bruyne fenomenaal

De Belg, die is uitgegroeid tot een van de beste voetballers ter wereld, heeft als geen ander het vermogen om tussen de linies te spelen. Zijn timing is zo fenomenaal dat hij door de tegenstander bijna niet op te pakken is. Als Haaland uitzakt, gaat vaak de centrale verdediger even mee en dat is precies het moment waarop De Bruyne in het gat duikt.

Over ruim een week loopt het hele land uit voor de officiële kroning van Charles tot koning van het Verenigd Koninkrijk. In Manchester heeft De Bruyne al lang de status van ’King Kev’ en zal het volk met net zulke grote aantallen op de been zijn wanneer City met de Premier League-beker een rondrit maakt door de stad.

John Stones (met de armen in de lucht) heeft voor de 2-0 gezorgd. Ⓒ ANP/HH

Bij de 2-0 van verdediger John Stones, die met het hoofd Ramsdale het nakijken gaf, stond De Bruyne ook weer aan de basis. Vervolgens maakte De Bruyne zelf weer de 3-0. Jawel, op aangeven van Haaland.

Alles klopte

Alles klopte aan de enorme voetbalshow van Manchester City, waar de Nederlander Nathan Aké even is uitgeschakeld door een hamstringblessure en dit voetbalfeestje dus moest missen. Maar Aké is het hele verdere seizoen oh zo belangrijk geweest en is uitgegroeid tot een van de favorieten van Guardiola. Zodra hij weer fit is, keert hij meteen terug in het elftal en de Oranje-international hoopt het slot van het seizoen nog te kunnen meemaken.

Aan Arsenal-zijde is er natuurlijk ook een Nederlander het hele seizoen in beeld. Dat is Albert Stuivenberg, de rechterhand van trainer Mikel Arteta. Hij was op de bank en langs de lijn veelvuldig in gesprek met de Spaanse coach, omdat het duo al vroeg in de wedstrijd moest beslissen welke tactische aanpassingen er nog mogelijk waren om de demonstratiepartij van Manchester City een halt toe te roepen.

Dat bleek uiteindelijk niet mogelijk en de Gunners moeten vrezen dat ze hun koppositie in de komende periode snel gaan kwijtraken. Guardiola’s team heeft twee inhaalwedstrijden en speelt bovendien niet meer tegen een club uit de top-zeven van de Premier League.

Manchester City viert de openingsgoal. Ⓒ ANP/HH

Voor Arsenal, dat vóór de nederlaag tegen Man City al drie keer gelijk speelde en zo zijn grote voorsprong al zag verkleinen, zou het verspelen van de landstitel de grootste teleurstelling in jaren zijn voor de Londense fans. Sinds 2004, toen Arsene Wenger de ploeg coachte, is Arsenal nooit meer in staat geweest kampioen te worden. Dit jaar leek het dan eindelijk weer te gebeuren, maar na de afgang in Manchester weten Arteta en zijn spelers dat ze de landstitel in de huidige vorm ook niet verdienen.

De tegentreffer van Rob Holding was alleen voor de statistieken van belang. Zeker toen Haaland diep in blessuretijd nog scoorde.