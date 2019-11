Pikante loting Van Barneveld en Van Gerwen voor WK darts

„Het is lastig. Je weet nooit hoe Jelle komt opdagen, maar hij blijft altijd wel een gevaarlijke darter waar je voor moet uitkijken”, aldus Van Gerwen in een eerste reactie tegenover RTL7 Darts. Toch gaat Mighty Mike niet blindelings uit van Klaasen als tegenstander, maar hij kan de kwaliteiten van Burness vanwege zijn onbekendheid vooralsnog moeilijk inschatten. „Ik moet gewoon zorgen dat ik er klaar voor ben.”

Van Barneveld speelt in Alexandra Palace zijn laatste WK. Zijn voorgaande 27 deelnames leidden tot vijf wereldtitels: vier bij de BDO (1998, 1999, 2003 en 2005) en één bij de PDC (2007). Verder verloor bij driemaal een finale (1995 en 2006 bij de BDO en 2009 bij de PDC). Aan zijn laatste optreden bij het wereldkampioenschap bewaart hij wel slechte herinneringen. Iets meer dan een jaar geleden verloor hij in de eerste ronde verrassend van de Letse darter Darius Labanauskas. Nu krijgt hij nog één kans om te schitteren op het hoogste podium. Te beginnen met de confrontatie met Young.

„Hij is geen hoogvlieger, maar je moet hem niet onderschatten”, stelde Van Barneveld over zijn eerste tegenstander tegenover RTL7 Darts. De voorbereiding van de 52-jarige Hagenaar zal waarschijnlijk iets worden aangepast, aangezien hij richting het WK ook veelvuldig met De Zwaan zou trainen. „Ik kan me voorstellen dat we dat nu gescheiden gaan doen.” Van Barneveld heeft enkele jaren geïnvesteerd in de loopbaan van De Zwaan en kent zijn landgenoot door en door. „Maar laten we nog niet op de zaken vooruitlopen, eerst maar eens de eerste partij winnen. Maar het is zeker wel een opmerkelijke loting.”

Raymond van Barneveld neemt bij het WK afscheid als professioneel darter. Ⓒ PDC

Van Gerwen jaagt vanaf vrijdag 13 december - hij komt als titelverdediger direct op de openingsavond in actie - op het Nederlandse record aantal wereldtitels van Barney. De 30-jarige Vlijmenaar pakte in 2014, 2017 en bij de laatste editie de eindzege. De nummer één van de zogenoemde Order of Merit verkeert in een uitstekende vorm. Van de laatste vijf majortoernooien won hij er vier, waaronder afgelopen weekeinde de Players Championship Finals.

Aan het WK darts doen elf Nederlanders mee, waarvan vier afgevaardigen vanwege hun top-32 status in de eerste ronde een bye hebben. De finale wordt gespeeld op de eerste dag van het nieuwe jaar. Voor de wereldkampioen ligt een cheque klaar van liefst 500.000 Britse ponden.

Eerste ronde WK darts

Vincent van der Voort - Keane Barry (winnaar tegen Dave Chisnall)

Raymond van Barneveld - Darin Young (winnaar tegen Jeffrey de Zwaan)

Ron Meulenkamp - Ben Robb (winnaar tegen Chris Dobey)

Jelle Klaasen - Kevin Burness (winnaar tegen Michael van Gerwen)

Benito van de Pas - Gabriel Clemens (winnaar tegen Max Hopp)

Jan Dekker - Ryan Joyce (winnaar tegen Jonny Clayton)

Geert Nentjes - Kim Huybrechts (winnaar tegen Rob Cross)

Tweede ronde WK darts

Michael van Gerwen (1) - Jelle Klaasen/Kevin Burness

Jermaine Wattimena (18) - Luke Humphries/ Devon Petersen

Jeffrey de Zwaan (23) - Van Barneveld/Young

Danny Noppert (31) - Steve Lennon/Callan Rydz

