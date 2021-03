Zwitserse media: ’Ajax van heel ander niveau dan Bayer Leverkusen’

Dusan Tadic en David Neres zijn blij met 2-0. Ⓒ Matty van Wijnbergen

In de Zwitserse media wordt vooral de terugkeer van landgenoot en wereldster Roger Federer besproken, maar de superieure zege (3-0) van Ajax op Young Boys in de achtste finales van de Europa League is natuurlijk ook niet onopgemerkt gebleven. De kranten uit het Alpenland prijzen Ajax en zijn verbaasd over het enorme krachtsverschil dat in de Johan Cruijff ArenA aan het licht kwam.