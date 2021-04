Eric Oelschlägel jaar langer onder de lat bij FC Utrecht

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Utah Jazz met clubrecord langs Sacramento Kings

7.20 uur: Utah Jazz heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een clubrecord gevestigd. De koploper van de Western Conference zegevierde in Californië met 154-105 over Sacramento Kings. Nooit eerder slaagde de club uit Salt Lake City erin zoveel punten te maken in een competitiewedstrijd.

Bojan Bogdanovic was topscorer bij de Jazz met 24 punten, gevolgd door Jordan Clarkson met 23 punten. Ook Georges Niang (19 punten) en Rudy Gobert (12 punten en 10 rebounds) waren op dreef bij de bezoekers. Liefst acht spelers van Utah Jazz eindigden in het puntenklassement in de dubbele cijfers.

Voetbal: Nieuw contract voor doelman Oelschlägel bij FC Utrecht

7.05 uur: Doelman Eric Oelschlägel (25) komt ook in het volgende seizoen voor FC Utrecht uit. Het aflopende contract van de Duitse keeper is verlengd tot medio 2022, met een optie op een extra jaar.

Oelschlägel kwam afgelopen seizoen transfervrij over van Borussia Dortmund, waar hij twee seizoenen onder contract stond. Hij maakte zijn debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht in de bekerwedstrijd tegen Ajax op 16 december 2020. Na dat bekerduel kwam Oelschlägel tot dusver in negentien Eredivisiewedstrijden voor FC Utrecht in actie.

„Ik ben heel blij met mijn nieuwe contract”, reageerde Oelschlägel. „Met mij persoonlijk gaat het goed, ik voel me heel gelukkig hier. Als persoon en als doelman heb ik hier veel kunnen leren. Ik denk dat deze contractverlenging voor alle partijen een positieve ontwikkeling is.”