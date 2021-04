Sport Kort: Justin Kluivert moet halve finale missen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Judo: Bond Iran voor vier jaar geschorst

19.51 uur: De internationale judofederatie IJF heeft besloten dat judoka's uit Iran de komende vier jaar niet mogen uitkomen namens hun land. De IJF schorste de judobond van Iran voorlopig voor vier jaar, nadat Iran met succes in beroep was gegaan bij het internationale sporttribunaal CAS tegen een schorsing voor onbepaalde tijd.

Iran werd geschorst door de internationale judofederatie IJF omdat Saied Mollaei in 2019 kreeg opgedragen om zijn halve finale op het WK in Tokio opzettelijk te verliezen. Zo hoefde hij in de finale niet uit te komen tegen de Israëliër Sagi Muki. Iran zou zijn atleten jarenlang hebben verboden om uit te komen tegen concurrenten uit Israël, een land dat door Iran niet wordt erkend.

De judofederatie kwam na het oordeel van het CAS tot een nieuwe uitspraak. De vierjarige schorsing is met terugwerkende kracht ingegaan vanaf 2019 en duurt tot en met 17 september 2023. Judoka's uit Iran kunnen daardoor niet deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio.

Handbal: Nederlandse mannen ruiken EK na zege op Turkije

19.39 uur: De Nederlandse handballers hebben met een knappe uitzege op Turkije zo goed als zeker plaatsing voor het Europees kampioenschap in 2022 afgedwongen. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson won in een lege sporthal in Eskisehir met 32-24. Oranje kwam daarmee steviger op de tweede plaats in de kwalificatiepoule, die recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor de eindronde.

Als koploper Slovenië later donderdag wint van Polen, is plaatsing al zeker. Gebeurt dat niet, dan moeten de handbalmannen zondag in thuisbasis Almere nog wel vol aan de bak in de laatste groepswedstrijd tegen de Polen. De Nederlandse handballers deden pas één keer mee aan een EK. Dat was in januari 2020 in Noorwegen. Toen werd de ploeg uitgeschakeld in de groepsfase.

Hoekspeler Alec Smit was een van de uitblinkers bij Oranje. Hij scoorde zes keer. Erkend topschutter Kay Smits noteerde vijf treffers. Sterspeler Luc Steins bleef lang op de bank. De vedette van de ploeg speelde alleen het laatste kwartier mee.

Voetbal: Ongeveer 4700 fans welkom bij bekerfinale Italië

18.53 uur: Fans zijn welkom bij de bekerfinale in het Italiaanse voetbal op 19 mei tussen Juventus en Atalanta. De regering heeft ermee ingestemd dat 20 procent van de capaciteit van het Mapeistadion in Reggio Emilia mag worden benut. Dat komt neer op ongeveer 4700 toeschouwers.

Op 11 juni wordt in Rome de openingswedstrijd van EURO 2020 gespeeld, tussen Italië en Turkije. De regering gaf eerder al toestemming om het Stadio Olimpico dan voor 25 procent te vullen. De bekerfinale kan zo worden beschouwd als een belangrijk testevent met het oog op het EK.

Voetbal: Real Madrid mist Carvajal voor returnwedstrijd tegen Chelsea

18.25 uur: Real Madrid-coach Zinédine Zidane kan in de returnwedstrijd tegen Chelsea in de halve finale van de Champions League woensdag geen beroep doen op international Dani Carvajal. De 29-jarige rechtsback van de Madrilenen heeft een spierblessure aan zijn rechterbeen opgelopen, meldde de club.

Real Madrid maakte niet bekend hoe lang de Spanjaard niet kan meedoen. Volgens de Spaanse kranten AS en Marca komt de voetballer waarschijnlijk niet meer in actie dit seizoen. Hij zou zeker drie weken niet inzetbaar zijn.

Carvajal speelde wel in het eerste duel van Real met Chelsea. Dat eindigde in Madrid in 1-1.

Voetbal: Coronasituatie Turkije geen invloed op finale Champions League

17.44 uur: De finale van de Champions League zal zoals gepland worden gespeeld in de Turkse stad Istanbul, ondanks het stijgende aantal coronabesmettingen in de stad. In Turkije geldt een landelijke lockdown tot en met 17 mei om de verspreiding van corona tegen te gaan.

„De finale van de Champions League zal zoals gepland plaatsvinden in Istanbul op 29 mei met een beperkt aantal toeschouwers en het is ons verzekerd dat de tijdelijke lockdown, die van kracht is tot 17 mei, geen impact zal hebben op de wedstrijd”, liet de Europese voetbalbond UEFA weten.

President Recep Tayyip Erdogan wil met de maatregelen bewerkstelligen dat het aantal nieuwe besmettingen snel daalt tot onder de 5000 per dag. In Turkije werden in de afgelopen 24 uur meer dan 40.000 nieuwe besmettingen en 341 doden gerapporteerd. In het land zijn meer dan 39.900 mensen overleden aan het coronavirus.

Biljarten: Sensatie bij het driebanden: debutant Kools wint Masters

16.55 uur: Het sprookje van debutant Ludo Kools is uitgekomen: hij is de nieuwe nationale kampioen in het driebanden geworden. In de finale van de Masters wist hij favoriet en viervoudig winnaar van de Masters, Raimond Burgman, in een spannende strijd met 3-2 te verslaan.

„Ik kan het niet geloven, ik kan het niet geloven. Ik ben de gelukkigste man op de wereld op dit moment. Niemand lijkt tegen mij te kunnen biljarten.” De 53-jarige Kools mag als nationaal kampioen eind oktober naar het wereldkampioenschap in Korea. „Oh, ik had heel andere plannen. Vooruit dan maar....liet de kersverse Master 2021 weten. In het nationale driebandenkampioenschap klopte Kools gelouterde spelers als Van Beers en Christiani.

Burgman was zelfs emotioneel na afloop van de finale. „Ik wist al dat hij goed kon biljarten. Dat heb ik gezien op de grand prix- toernooien. Het is toch mooi dat het kan” aldus Burgman in Berlicum.

De setstanden waren: Kools - Burgman 10-6, 10-5, 5-10, 3-10, 10-4. Het moyenne van Kools was met 0.878 niet om over naar huis te schrijven, maar de titel maakt voor hem alles goed.

Voetbal: UEFA protesteert mee tegen racisme met boycot sociale media

16.16 uur: De Europese voetbalbond UEFA sluit aan bij de actie van Engelse voetbalclubs om dit weekeinde de sociale media te boycotten als protest tegen onlineracisme en discriminatie. De bond legt zijn platforms stil van vrijdagmiddag tot en met maandagavond.

Clubs in de Premier League, English Football League, Women’s Super League en Women’s Championship kondigden eerder aan dat zij komend weekeinde hun Facebook-, Twitter- en Instagram-accounts uitschakelen om zo te benadrukken dat de platforms meer moeten doen tegen de onlinemisdragingen. De voorbije maanden werden veel spelers - onder anderen Anthony Martial en Marcus Rashford - racistisch bejegend.

De Engelse rugbybond en wielerbond lieten al weten mee te doen met de boycot, de UEFA is de volgende die zich solidair toont. „Zowel op het veld als op sociale media zijn er misstanden geweest. Dit is onaanvaardbaar en moet gestopt worden, met de hulp van publieke en wetgevende autoriteiten en de sociale media-giganten”, verklaarde voorzitter Aleksander Ceferin. „Een cultuur van haat straffeloos laten groeien is gevaarlijk, zeer gevaarlijk. Niet alleen voor het voetbal, maar voor de samenleving als geheel. We hebben genoeg van deze lafaards die zich verschuilen achter hun anonimiteit om hun schadelijke ideologieën te spuien.”

Badminton: Caljouw naar laatste acht op EK badminton in Kiev

15.11 uur: Mark Caljouw heeft bij de EK badminton in Kiev de laatste acht bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander won in drie games van de Zweed Felix Burestedt: 21-13 16-21 21-17. Hij speelt vrijdag in de kwartfinales tegen de als vierde geplaatste Deen Hans-Kristian Vittinghus.

Eerder op de dag plaatsten Robin Tabeling en Selena Piek zich voor de kwartfinales van het gemengd dubbelspel. In de strijd om een plek in de halve eindstrijd komt het Nederlandse duo uit tegen het als derde geplaatste Duitse koppel Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich.

Basketbal: Oranje voor EK basketbal naar Praag

14.57 uur: De Nederlandse mannenploeg zal de groepsfase van het EK basketbal in 2022 afwerken in Praag. Oranje is in poule D ingedeeld bij Tsjechië, Polen, Finland, Israël en Servië. Bondscoach Maurizio Buscaglia reageerde vanuit Italië opgetogen op de loting.

„Allereerst overheerst de trots, omdat we er weer bij zijn”, laat hij op basketball.nl weten. „Ten tweede, omdat we de toplanden als Servië, Polen en Tsjechië mogen treffen. Maar ook wedstrijden tegen Israël, dat een rijke basketbalgeschiedenis heeft, en Finland met hun gretigheid en energie. En als laatste, omdat we tegen zoveel bekende topspelers gaan spelen. Iets dat pittig gaat zijn, maar ons nog meer motiveert. We zullen veel meer dan ons best moeten doen, zoals het hoort.”

Technisch directeur Okke te Velde ziet mogelijkheden in de poule. „Ondanks dat op Israël en Finland na alle ploegen in de top vijftien van de wereld staan, zijn het niet de allergrootste landen en dat is sportief gezien aantrekkelijk. Je wilt natuurlijk tegen de echte toplanden spelen, maar dit biedt kansen. Daarnaast is Praag voor de fans te bereizen en het is ook nog eens een mooie en leuke stad. Het zou gaaf zijn als we het stadion een beetje oranje kunnen gaan laten kleuren.”

Voetbal: Kluivert ontbreekt in halve finale beker bij Leipzig

13.05 uur: Justin Kluivert speelt vrijdagavond niet mee met Leipzig in de halve finale van de nationale bekerstrijd tegen Werder Bremen. De international van Jong Oranje is niet fit genoeg, zo liet de club weten.

De naar Bayern München vertrekkende trainer Julian Nagelsmann zei verder dat het twijfelachtig is of Lukas Klostermann meedoet. De coach neemt pas kort voor aanvang van het duel een beslissing over de inzetbaarheid van de Duitse international.

Yussuf Poulsen daarentegen heeft na een blessureperiode weer volop kunnen meetrainen. „Ik ga er vanuit dat hij beschikbaar is”, aldus Nagelsmann over de aanvaller.

Biljarten: Jaspers is masterstitel kwijt

13.03 uur: Het is Dick Jaspers niet gelukt om de finale te bereiken van de masters driebanden. In de halve finale was Raimond Burgman net iets sterker en wist de partij met 3-2 te winnen.

Jaspers, die 21 keer nationaal kampioen is, begon zeer matig aan de partij tegen Burgman. In de eerste set wist de titelverdediger in 6 beurten niet te scoren, als bewijs dat hij niet in zijn beste vorm verkeert. Ook in de kwartfinale kwam hij met zijn hakken over de sloot tegen debutant Joey de Kok.

Burgman heeft 10 keer eerder in de finale van de masters gestaan en kwam vier keer tot winst. Eén finales heeft hij verloren van de lokale held, Jean van Erp, De kans op een herhaling is aanwezig want in de andere halve finale speelt Van Erp tegen de verrassing van dit toernooi debutant Ludo Kools.

De setstanden waren Burgman-Jaspers waren: 10-3, 7-10, 10-8, 3-10, 10-6. Burgman kwam met een gemiddelde van 1.250 over de finish tegen 1.194 voor Jaspers.

Rugby: All Blacks voor een deel in Amerikaanse handen

11.38 uur: De befaamde All Blacks, het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland, komen voor een deel in Amerikaanse handen. De Nieuw-Zeelandse rugbybond (NZR) gaat 12,5 procent van de commerciële rechten van de drievoudige wereldkampioen verkopen. De Amerikaanse investeerders betalen een bedrag van 230 miljoen euro en krijgen daarvoor ook het recht om de tv-rechten internationaal aan te bieden.

De deal met investeringsfonds Silver Lake Partners heeft de unanieme goedkeuring gekregen van de provinciale liga’s tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de NZR in Wellington. Alleen de spelersvakbond moet nu nog akkoord gaan. Mogelijk stemmen de spelers nog deze donderdag in met de lucratieve transactie.

Volgens de NZR gaat het om „een revolutionair keerpunt” voor het rugby. „We denken dat dit een buitengewone kans is waarvan de toekomstige generaties nog lang kunnen profiteren”, zei voorzitter Mark Robinson. Door de deal zou de totale commerciële waarde van het Nieuw-Zeelandse rugby stijgen tot 1,8 miljard euro.

De transactie wordt niet overal in Nieuw-Zeeland enthousiast ontvangen. De All Blacks behoren tot de nationale trots van het land en een deel van de bevolking ziet liever niet dat Amerikanen er voor een deel zeggenschap over krijgen.

Badminton: Kwartfinale EK voor badmintonduo Tabeling/Piek

11.20 uur: Het badmintonduo Robin Tabeling/Selena Piek heeft bij de EK in Kiev de kwartfinales bereikt van het gemengd dubbelspel. Het als vijfde geplaatste duo was in drie games te sterk voor het Deense tweetal Niclas Nohr/Amalie Magelund: 21-11 16-21 21-19.

In de strijd om een plek in de halve finales komen Tabeling en Piek uit tegen het als derde geplaatste Duitse koppel Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich.

Basketbal: Utah Jazz met clubrecord langs Sacramento Kings

7.20 uur: Utah Jazz heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een clubrecord gevestigd. De koploper van de Western Conference zegevierde in Californië met 154-105 over Sacramento Kings. Nooit eerder slaagde de club uit Salt Lake City erin zoveel punten te maken in een competitiewedstrijd.

Bojan Bogdanovic was topscorer bij de Jazz met 24 punten, gevolgd door Jordan Clarkson met 23 punten. Ook Georges Niang (19 punten) en Rudy Gobert (12 punten en 10 rebounds) waren op dreef bij de bezoekers. Liefst acht spelers van Utah Jazz eindigden in het puntenklassement in de dubbele cijfers.

Voetbal: Nieuw contract voor doelman Oelschlägel bij FC Utrecht

7.05 uur: Doelman Eric Oelschlägel (25) komt ook in het volgende seizoen voor FC Utrecht uit. Het aflopende contract van de Duitse keeper is verlengd tot medio 2022, met een optie op een extra jaar.

Oelschlägel kwam afgelopen seizoen transfervrij over van Borussia Dortmund, waar hij twee seizoenen onder contract stond. Hij maakte zijn debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht in de bekerwedstrijd tegen Ajax op 16 december 2020. Na dat bekerduel kwam Oelschlägel tot dusver in negentien Eredivisiewedstrijden voor FC Utrecht in actie.

„Ik ben heel blij met mijn nieuwe contract”, reageerde Oelschlägel. „Met mij persoonlijk gaat het goed, ik voel me heel gelukkig hier. Als persoon en als doelman heb ik hier veel kunnen leren. Ik denk dat deze contractverlenging voor alle partijen een positieve ontwikkeling is.”