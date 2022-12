Artsen Pelé: ’Gezondheid vertoont geleidelijke verbetering’

„De patiënt blijft een progressieve verbetering vertonen van zijn algehele toestand, met name als het gaat om de luchtweginfectie”, meldden artsen dinsdag in een verklaring. Medici van het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo zeiden tegen verslaggevers ter plaatse dat Pelé op een gewone ziekenhuiskamer werd behandeld aan een luchtweginfectie en dat hij stabiel en bij bewustzijn was.

Pelé, die in 2000 door de wereldvoetbalbond FIFA samen met Diego Maradona werd uitgeroepen tot speler van de eeuw, tobt al zo’n tien jaar met zijn gezondheid. Zo onderging hij diverse operaties aan zijn heup. In 2016 zou hij bij de opening van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro de olympische vlam ontsteken, maar toen moest hij wegens fysieke ongemakken op het laatste moment verstek laten gaan. De steeds schaarser wordende publieke optredens vonden meestal plaats in een rolstoel.

De Braziliaanse ploeg, die maandag ten koste van Zuid-Korea de laatste acht bereikte op het WK (4-1), betuigde de afgelopen dagen steun aan Pelé. De voetbalgrootheid werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen met zijn land.