Geen publiek meer toegestaan bij profvoetbal

De maatregelen zijn in elk geval voor drie weken van kracht en worden daarna geëvalueerd. Ondanks dat de supporters zich afgelopen weekeinde goed aan de coronaregels leken te houden, heeft het kabinet toch besloten om fans voorlopig niet meer toe te laten.

Eerder deze week moest de Tilburgse burgemeester Theo Weterings al door het stof na zijn initiërende rol in het supportersfeest van Willem II-fans op de avond van Willem II-Rangers FC. Op een plein in Tilburg verzamelden zich zo’n vijfhonderd mensen, die te dicht bij elkaar stonden, juichten en zongen. Dat is in strijd met de coronaregels.

Feyenoord

Bij Feyenoord was men juist tevreden na afgelopen weekeinde, toen de coronaregels in het thuisduel met ADO Den Haag wel goed werden nageleefd. „We hebben alles uit de kast getrokken om ervoor te zorgen dat de fans het belang daarvan zouden inzien”, zegt een woordvoerder van Feyenoord na een evaluatie van het duel. „Een stortvloed aan informatie, oproepen van spelers en assistent-trainer John de Wolf; we hebben er alles aan gedaan. Het is goed gegaan, we zijn daar hartstikke blij mee.”

Een week eerder tegen FC Twente (1-1) hielden lang niet alle toeschouwers in De Kuip zich aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand. Zeker in de slotfase, toen Feyenoord grote kansen kreeg op de winnende treffer, zongen en schreeuwden ze ook luidkeels. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dreigde het stadion te sluiten voor toeschouwers als het nog een keer mis zou gaan.

Baanbrekend onderzoek dokter Van Eijck

Feyenoord-dokter Casper van Eijck doet momenteel baanbrekend onderzoek naar besmettingshaarden in voetbalstadions. Ongesubsidieerd en op eigen initiatief hoopte hij na zes thuisduels van Feyenoord aan te kunnen tonen dat wedstrijden met gezonde fans in een vol stadion mogelijk zijn zonder dat het tot meer coronabesmettingen leidt. Ook hier kan een streep door worden gezet lijkt het, voorlopig.