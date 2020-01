Video: wereldgoal van spits in Tweede Divisie

„Ik denk, doe eens gek en probeer een keer wat”, reageerde Van den Meiracker na afloop voor de camera’s van Fox Sports. „Je raakt ’em en je hoort iedereen juichen terwijl je nog in je val zit. Dan weet je dat je een wereldgoal hebt gemaakt.”

Door twee doelpunten (60e en 69e minuut) van Rob van der Leij zegevierde HHC Hardenberg alsnog met 1-2 en blijft daarmee koploper in de Tweede Divisie. IJsselmeervogels staat met een achterstand van vijf punten op een derde plek.

Bij IJsselmeervogels werd afgelopen week trainer Ted Verdonkschot ontslagen. De spelersgroep en coach klikten, ondanks de prima resultaten, niet goed meer met elkaar. „We moeten gewoon omschakelen. Dat hebben we prima gedaan, alleen heeft het ons geen punten opgeleverd. Het is onrustig geweest, maar dat moeten we achter ons laten”, stelde Van den Meiracker.

Gert Kruys maakt het seizoen bij IJsselmeervogels af en staat vanaf maandag voor de groep. De 58-jarige oefenmeester stond in 2013 ook al eens aan het roer bij de club uit Spakenburg en bereikte toen de achtste finales van de KNVB-beker, waarin uiteindelijk met 0-3 werd verloren van Ajax.