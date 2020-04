Amerikaanse tennisbond mikt op reddingsboei US Open

De bezuinigingen zullen vooral in de salarissen van het personeel te merken zijn. Topman Mike Dowse geeft het goede voorbeeld met een loonsvermindering van 20 procent.

Voor de Amerikaanse tennisbond is het doorgaan van het US Open, dat van 31 augustus tot 13 september op de agenda staat, van levensbelang. Met het vierde grandslamtoernooi kunnen tientallen miljoenen euro’s worden verdiend. Het is echter nog hoogst onzeker of het evenement in New York doorgang kan vinden. Dowse verwacht voor eind juni uitsluitsel te krijgen. Een verschuiving van de US Open naar een latere datum in het jaar is één van de opties.

Het uitgestelde Frans Open op Roland Garros begint op 20 september. Wimbledon gaat dit jaar in Londen definitief niet door.

