RC Genk neemt afscheid van John van den Brom

Van den Brom stond ruim een jaar aan het roer bij RC Genk, dat hem tussentijds overnam van FC Utrecht. Begin dit kalenderjaar stond zijn positie al onder druk, maar toen wist Van den Brom de weg omhoog in te zetten en het seizoen goed te eindigen met een tweede plaats en bekerwinst. Eerder dit seizoen kende RC Genk al een slechte reeks, waarna de clubleiding besloot afscheid te nemen van Dennis Haar, de assistent van Van den Brom, en de gelouterde Deen Glen Riddersholm als zijn nieuwe assistent aan te stellen.

Dat was al een teken aan de wand voor de verzwakte positie van Van den Brom, die een nieuwe tegenvallende reeks niet heeft overleefd. In een statement laat RC Genk weten: „De clubleiding heeft deze beslissing genomen omdat de resultaten niet in overeenstemming zijn met de kwaliteiten van de spelerskern en met de ambities die we dit seizoen samen hebben uitgesproken.” Riddersholm, die in 2015 Deens kampioen werd met FC Midtjylland en in 2020 de Deense beker won met SøndersjyskE Fotbold, neemt samen met Domenico Olivieri voorlopig de sportieve leiding over bij RC Genk.

Bekijk ook: Rest van het jaar geen fans van bezoekende clubs meer in België

De afgelopen weken schoten de Belgen zich telkens weer in de eigen voet. Ondanks een groot veldoverwicht en legio kansen werden tegen de laagvliegers Cercle Brugge (1-1) en Beerschot (2-0 nederlaag) dure punten verspeeld. In het tweeluik met Club Brugge gaf RC Genk het tweemaal compleet uit handen. In de competitiewedstrijd tegen de regerend kampioen leidde het tot twaalf minuten voor tijd met 2-1 tegen een tot tien man gereduceerd Brugge, maar vervolgens verloor RC Genk alsnog met 3-2. In het bekerduel een paar dagen later leidde RC Genk tot de 89e minuut met 3-2, waarna Charles De Ketelaere toch nog de gelijkmaker liet aantekenen en de ploeg van Van den Brom uiteindelijk vanaf de strafschopstip het onderspit zou delven. Tegen KV Mechelen, het laatste duel onder leiding van Van den Brom, slaagde RC Genk er ook weer niet in een numerieke meerderheid te benutten.

Zevende plaats

RC Genk staat zevende met vijftien punten achterstand op koploper Union Saint-Gilloise en zes punten achterstand op nummer 4 Anderlecht. Om play-off 1, waarin de strijd om de landstitel wordt beslecht, te halen, moet een club in de top-4 eindigen.

Voor Van den Brom is het het tweede ontslag in zijn trainerscarrière. Eerder werd hij ontslagen in zijn tweede seizoen bij Anderlecht, nadat hij in zijn eerste seizoen kampioen was geworden met de Brusselse club. Van den Brom was daarnaast ook hoofdtrainer van AGOVV Apeldoorn, ADO Den Haag, Vitesse, AZ en FC Utrecht. Met AZ bereikte hij twee keer de bekerfinale, maar wist die niet te winnen. Ook met FC Utrecht haalde hij de bekerfinale, maar die zou nooit gespeeld worden door de uitbraak van de coronapandemie. Van den Brom wist zich met ADO Den Haag (eenmaal), Vitesse (eenmaal) en AZ (viermaal) te plaatsen voor Europees voetbal.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Jupiler Pro League