Premium Het beste van De Telegraaf

’We hebben geleerd elkaar in trainingen slechts te prikkelen en niet af te maken’ Onafscheidelijke Abdi’s tegenover elkaar in Marathon Rotterdam: ’Zeer aan elkaar gewaagd’

Door Eric Roeske Kopieer naar clipboard

Bashir Abdi (l) en Abdi Nageeye onderaan de Erasmusbrug, waar de NN Marathon Rotterdam zondagochtend van start gaat. Ⓒ Eric Roeske

ROTTERDAM - De Nederlandse Abdi Nageeye en Belgische Bashir Abdi zitten gebroederlijk naast elkaar bij de persconferentie in Dudok aan de Maas op de Kop van Zuid, met zicht op de iconische Erasmusbrug. Het is twee dagen voor de 42e editie van de NN Marathon Rotterdam. Zondag gaan beiden op jacht naar de winst in Rotterdam, waar Nageeye vorig jaar won in een Nederlands record van 2.04.56.