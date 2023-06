Roland Garros: Ruud en Rune treffen elkaar in kwartfinale

De Noor, die vorig jaar de finale verloor van Rafael Nadal, neemt het in de kwartfinale op tegen Holger Rune. De als zesde geplaatste Deen had het erg lastig met de Argentijn Francisco Cerundolo, maar won uiteindelijk wel. In een partij die vier uur duurde, maakte Rune het verschil in de supertiebreak van de vijfde set: 7-6 (3) 3-6 6-4 1-6 7-6 (7).

Ruud en Rune stonden vorig jaar ook tegenover elkaar in de kwartfinales van Roland Garros. Ruud zegevierde toen in vier sets. Het wordt de zesde ontmoeting tussen de 24-jarige Ruud en de 20-jarige Rune. Ruud was van de vorige vijf ontmoetingen vier keer de beste. De enige ontmoeting van dit jaar leverde Rune een overwinning op, dat was in de halve eindstrijd van het masterstoernooi van Rome.

