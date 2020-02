Europa League: assist Luuk de Jong niet voldoende voor zege

Frankfurt-Salzburg

Evenals vorig seizoen is Eintracht Frankfurt op dreef in de Europa League. Hoewel de Nederlandse spits Bas Dost geblesseerd ontbrak, haalde het elftal van coach Adi Hütter thuis uit tegen Red Bull Salzburg, 4-1. Grote man was Daichi Kamada. De Japanner scoorde maar liefst drie keer. Ook de Serviër Filip Kostic maakte een doelpunt.

De Oostenrijkse treffer, pas bij 4-0, was van Zuid-Koreaanse makelij. Hwang Hee-Chan benutte in de slotfase een strafschop. Vorig seizoen haalde Frankfurt de halve finale van het toernooi. Daarin verloor het van de latere winnaar Chelsea.

Club Brugge-United

Club Brugge speelde gelijk tegen Manchester United, 1-1. De thuisclub kwam op voorsprong door de Nigeriaan Dennis, die profiteerde van een fout van voormalig AZ-doelman Sergio Romero. De Fransman Anthony Martial maakte gelijk voor de Engelsen. Ruud Vormer, niet helemaal fit, viel halverwege in bij de koploper van de Belgische competitie.

Inter

Zonder Stefan de Vrij, die van trainer Antonio Conte op de bank mocht blijven, won Inter bij Ludogorets, 2-0. Christian Eriksen, onlangs overgenomen van Tottenham Hotspur, opende in de 71e minuut de score. Romelu Lukaku, na ruim een uur ingevallen, benutte ver in blessuretijd een strafschop.