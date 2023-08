Oier Lazkano de beste in Burgos, Primoz Roglic blijft leider; Fabio Jakobsen weer aan het feest

Een groep met negen sterke renners maakte het mooie wer in de vierde etappe. Daarbij zat onder anderen Jay Vine, die donderdag nog meeging met het groepje Roglic, maar in de afdaling ten val kwam. Daardoor leek hij nu in de finale kracht tekort te komen. Lazkano had nog wel power. Santiago Buitrago kon hem als enige volgen, maar wist hem niet meer te passeren.

Daarachter was er wat chaos, doordat er in het sprintje bergop een coureur onderuit ging. Roglic verloor desondanks geen tijd op zijn belangrijkste concurrenten Aleksandr Vlasov (33 seconden) en Adam Yates (38 seconden).

Jakobsen pakt tweede zege in Ronde van Denemarken

Fabio Jakobsen heeft zijn tweede overwinning in de Ronde van Denemarken behaald. De Nederlandse renner van Soudal Quick-Step sprintte na een rit over 178,4 kilometer van Kalundborg - Bagsværd naar de winst. Hij pakte woensdag ook de zege in de tweede etappe en was tweede in de openingsrit.

Jakobsen troefde vrijdag in de vierde rit de Deen Mads Pedersen af, nadat hij een handje geholpen werd door Alpecin-Deceuninck. Ramon Sinkeldam had in de laatste hectometers namelijk een gaat, maar nota bene zijn ploeggenoot Jensen Plowright dichtte dat.

De Deen Mattias Skjelmose behield de leiding in het algemeen klassement.

Bekijk hier de sprint van Jakobsen.