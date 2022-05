UEFA sluit compromis met clubs over nieuwe opzet Champions League

Het toernooi zal wel worden gespeeld in een competitievorm, het zogenoemde Zwitserse systeem, en niet meer in groepen waarin alle teams elkaar twee keer treffen. In de nieuwe opzet is er sprake van een ranglijst en spelen de clubs acht duels tegen verschillende tegenstanders.

Het aantal clubs in de groepsfase zal worden uitgebreid van 32 naar 36. Twee van de vier extra startplekken zullen gaan naar de landen met de hoogste plek op de UEFA-ranking van het voorgaande seizoen. In het oorspronkelijke plan wilde de UEFA twee van de vier extra plaatsen voor de Champions League toekennen aan clubs op basis van eerdere prestaties in de voorgaande vijf seizoenen in Europa, en dus niet op basis van prestaties in de nationale competitie. Grotere Europese clubs zouden daardoor sneller verzekerd zijn van deelname, ook als ze het een keer slecht zouden doen in eigen land.

De andere twee extra plaatsen gaan naar de nummer 3 uit de competitie van het land dat vijfde staat in de landenranglijst van de UEFA en naar een vijfde kampioen uit een kleinere competitie die voorheen nog niet direct gekwalificeerd was.

In de nieuwe opzet plaatsen de eerste acht clubs van de ranglijst zich automatisch voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 spelen eerst een tussenronde met een thuis- en uitwedstrijd.

„Kwalificatie zal ook in de toekomst geheel gebaseerd zijn op sportieve prestaties en de droom om deel te kunnen nemen aan de Champions League blijft aanwezig voor alle clubs”, zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. „We zijn ervan overtuigd dat de gekozen opzet voor de juiste balans zorgt en stabiele inkomsten oplevert die kunnen worden verdeeld tussen de clubs, de competities en de ontwikkeling van het voetbal over het hele continent. Tegelijkertijd zal het de aantrekkingskracht en populariteit van de clubcompetities vergroten.”

Ceferin is blij dat het besluit over de hervorming unaniem is genomen. Dat is volgens de Sloveen een teken dat het Europese voetbal meer eensgezind is dan ooit tevoren. „De besluiten van vandaag zijn het gevolg van een uitgebreid overleg waarin we hebben geluisterd naar de ideeën van supporters, spelers, coaches, nationale bonden, clubs en competities.”

