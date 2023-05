Wat nou pijn: Evenepoel houdt ondanks twee valpartijen balletje hoog

Desondanks toonde de Belg voor de start van de etappe zijn voetbalvaardigheden in de stad van de Italiaanse kampioen Napoli. Hij hield op het podium een tijdje een bal hoog. Evenepoel voetbalde in de jeugd voor Anderlecht en PSV, maar besloot in 2017 zich op wielrennen te richten.

„Ik heb een goede nachtrust gehad, we denken dat alles onder controle is”, zei de Belg voor de start. „We zullen het wel zien vandaag. Ik heb een goede massage en goede behandeling gehad. Normaal gesproken moet alles nu wel los zitten.”

Twee keer ten val

Evenepoel, zaterdag winnaar van de tijdrit waarmee de Giro begon, kwam woensdag in de etappe naar Salerno twee keer ten val. De eerste keer gebeurde dat toen een loslopende hond de weg op kwam. Kort voor de finish ging Evenepoel nog een keer onderuit. Hij bleef een tijdje verdwaasd, maar ook geërgerd, naast zijn fiets zitten. Evenepoel liep geen tijdverlies op, omdat de val binnen 3 kilometer van de finish was. Zodoende bleef hij tweede in het algemeen klassement op 28 seconden van de Noorse rozetruidrager Andreas Leknessund. Evenepoel is een van de favorieten voor de eindzege in de Giro.

Een medische check bracht woensdagavond een bloeduitstorting, een verkramping van zijn spieren en problemen bij het heiligbeen aan het licht.