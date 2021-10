Max Verstappen herovert in Turkije koppositie in stand WK

Vanaf een natte baan gingen om 14 uur de lichten uit in Istanbul. Verstappen had een goede start, maar liet Bottas toch voorgaan. Op het regenachtige wegdek spinde Fernando Alonso direct na een paar bochten, aangetikt door Pierre Gasly. „What a stupid guy”, was de reactie van de Spanjaard. De rest van het veld bleef wonderwel zonder kleerscheuren.

Hamilton hier op jacht op Vettel en Tsunoda Ⓒ ANP/HH

Hamilton won nog niet superveel plekken in de beginfase. Zo had hij aardig wat moeite om langs Yuki Tsunoda te gaan. Hierdoor liep de achterstand op Verstappen op naar 18 seconden. Maar toen de Brit eenmaal langs de Japanner reed, had de wereldkampioen de smaak te pakken en snelde hij rap langs Lance Stroll en Lando Norris. P6 inmiddels voor Hamilton.

Volgende slachtoffer voor ’m: Gasly. De ontketende en razendsnelle Hamilton pakte ook hem en het podium begon al te lonken. Perez moest de volgende worden. De Mexicaan en ploeggenoot van Verstappen zou voor de Nederlander belangrijker kunnen zijn, door de Brit flink af te stoppen. De baan bleef ondertussen gewoon nat, gaf ook Verstappen aan. De ’spray’ achter de bolides bleef dus evenwel aanwezig, waardoor de Nederlander niet te dicht op leider Bottas kon zitten.

In ronde 35 was het dan zover: Hamilton kwam bij Perez, maar de Mexicaan gaf zich allesbehalve gewonnen en deed het afstopwerk uitstekend.

Uiteindelijk lukte het Perez niet en kon Hamilton op jacht naar Charles Leclerc. Door pitstops raakte hij uiteindelijk langs de Monegask. Maar de Brit ging in de 51e ronde toch naar binnen - op aandringen van Mercedes - en kwam achter Perez en Leclerc terecht. Hij kwam ook niet dichterbij en daar was de Brit allerminst blij mee, zo liet hij weten op de boardradio.

Uiteindelijk verloor hij toch meer dan gedacht. Bottas won een ijzersterke race, voor Verstappen, Perez, Leclerc en Hamilton. Voor de Fin is het zijn eerste zege dit seizoen en zijn tiende in zijn carrière. Verstappen staat nu zes punten voor op Hamilton in de stand om het WK.