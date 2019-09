Löw wil zaken doen tegen Oranje

Als de ’Mannschaft’ vrijdag in Hamburg wint van Oranje en drie dagen later ook Noord-Ierland verslaat in Belfast, is het ticket voor de Europese eindronde al bijna binnen.

„Het wordt een spannende en interessante week. Als we twee keer winnen, zetten we een heel grote stap”, zei Löw, die voor de zomer de laatste twee interlands miste als gevolg van een sportongelukje. Tijdens het fitnessen liet de Duitser een gewicht op zijn borst vallen, dat niet alleen een breuk in zijn borstbeen veroorzaakte maar ook voor een beschadigde ader zorgde.

Met negen punten uit drie wedstrijden staat Duitsland in groep C op de tweede plek achter Noord-Ierland, dat al vier keer speelde en twaalf punten heeft. Het Nederlands elftal staat vanwege deelname aan de finaleronde van de Nations League pas op twee wedstrijden. De ploeg van Ronald Koeman begon met winst op Wit-Rusland (4-0), maar verloor daarna van Duitsland (2-3).

