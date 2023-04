Duizelingwekkend record Haaland: nu Van Nistelrooy al voorbij

Een belachelijk hoog cijfer, en het is zelfs een record. Geen enkele speler uit de Premier League deed het ooit beter. En niet te vergeten: het is nog maar midden april. In 2003 scoorde Ruud van Nistelrooy eens 44 keer, terwijl in Mo Salah in 2018 hetzelfde aantal rozen prikte. Het ongelooflijke is dat Haaland met 45 goals in amper 39 wedstrijden dus ook meer dan tien wedstrijden minder nodig had dan de anderen om het record te breken.

De statistiek gaat terug sinds de start van de Premier League in de jaren negentig, maar ook daarvoor konden spelers met een Engelse club amper zoveel scoren in een seizoen. Opta Joe dook in het archief, diepte het jaartal 1928 en vond daar Dixie Dean. De Everton-speler scoorde dat seizoen 56 doelpunten na 39 wedstrijden en eindigde uiteindelijk met een totaalscore van 63. Bijna een eeuw geleden dus dat een speler met een dergelijk scorend vermogen te vinden was op een Engels voetbalveld...