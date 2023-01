Mark Cavendish mag blijven dromen van verbreken Tour de France-record: Brit tekent bij Astana

Cavendish is volgens Astana „de beste sprinter ooit.” In de Tour de France heeft hij in ieder geval het gedeelde record van de meeste etappezeges in handen (34). De 37-jarige Brit reed afgelopen seizoen voor Quick-Step - Alpha Vinyl, namens wie hij toen onder meer een etappe in de Giro d’Italia won. Eerder won hij de puntentrui in alle grote rondes en werd hij wereldkampioen op de weg.

Cavendish geeft aan ondanks zijn leeftijd nog steeds hongerig te zijn voor overwinningen. „Na al die jaren op de fiets geniet ik er nog altijd evenveel van. Het blijft mijn doel om na een koers op het hoogste treetje van het podium te staan.”

Astana werd eerder deze week opgeschrikt door het nieuws over de dood van Lieuwe Westra. De Fries reed tussen 2014 en 2016 voor ploeg uit Kazachstan.