Van der Gaag haalt hard uit: ’Dramatisch, dit is Ajax onwaardig’

„We hebben met z’n allen een absolute wanprestatie geleverd”, zei de coach van de Amsterdamse beloften na de eclatante 7-2 nederlaag tegen Jong FC Utrecht bij Fox Sports. „We hebben in het begin van het seizoen ook een keer verloren bij De Graafschap. Prima, dat kan. Maar daar speelden we wel goed en werkten we hard. Daar was vandaag geen sprake van.”

Van der Gaag ging met zijn ploeg met een 2-0 achterstand de rust in, en in de tweede helft ging het helemaal mis bij Jong Ajax. „Na het eerste kwartier werd het alleen maar slechter en slechter. Het kan niet dat je als individu én als team opgeeft en je zo gewillig naar de slachtbank laat leiden. Dat is echt dramatisch, dit is absoluut Ajax-onwaardig wat we hier hebben laten zien.”

Door de dikke nederlaag staat Jong Ajax op een gedeelde tweede plaats met De Graafschap (dat won bij Jong PSV) en FC Volendam, dat bij Jong AZ op 1-1 bleef steken. Op doelsaldo blijven de Amsterdammers hun concurrenten (ondanks de veegpartij in Utrecht) nog voor.

