Volgend jaar geen Formule 2 en Formule 3 in Zandvoort

Op de vrijdag bekendgemaakte kalenders voor 2024 schittert Zandvoort door afwezigheid. Tijdens de editie van dit jaar, in het laatste weekeinde van de augustus, is de Formule 2 wél te zien in het voorprogramma van de Formule 1.

De afwezigheid van de Formule 2 en Formule 3 in 2024 betekent mogelijk dat de dit jaar begonnen vrouwenklasse F1 Academy, naast de Porsche Supercup, volgend jaar wel naar Zandvoort komt. Die kalender wordt later bekendgemaakt.