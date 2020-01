Jillert Anema: ’Schaatsers moeten op hun talent vertrouwen’

Jillert Anema Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Schaatstitels? Ach, ze zeggen hem zo weinig. „Heb je een slecht seizoen als je geen titel verovert, maar wel tal van andere wedstrijden? Dat geloof ik niet.” Een toernooi zoals de Europese kampioenschappen afstanden? Niets bijzonders. „Het is gewoon m’n werk, hè. Ik heb er nooit zin in, maar ook geen hekel aan. Wat ik leuk vind, is mensen beter laten schaatsen…” Was getekend: Jillert Anema, Fries sportdier met een uitgesproken en soms onnavolgbare mening.