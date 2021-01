Selectie Real Madrid zat vier uur in stilstaand vliegtuig: ’We zitten hier vast als hamsters’

Met enkele uren vertraging vertrok de vlucht vrijdagavond alsnog richting Pamplona. Op beelden op social media was te zien hoe de spelers daar niet veel later arriveerden. Het team van coach Zinedine Zidane speelt zaterdag de uitwedstrijd bij Osasuna.

Een flinke sneeuwdeken had het vliegverkeer op luchthaven Madrid-Barajas Adolfo Suarez volledig ontregeld. „We schatten in dat we hier nu meer dan twee uur staan”, zei een woordvoerder van de club in de loop van de vrijdagavond, voordat het toestel alsnog was opgestegen. Uiteindelijk stond het vliegtuig zo’n vier uur aan de grond.

Het resultaat was dat de Madrilenen lang in het vliegtuig moesten wachten. Ze konden niet terug naar het vliegveld. „We zitten hier vast als hamsters”, zo klaagde een van de stafleden volgens AS. Door de verlate aankomst loopt de selectie ook uren achter op zijn normale voorbereiding. Zo arriveerden de spelers veel later dan gepland - pas laat op de avond - in het hotel.

Real is op zijn zachtst gezegd niet blij met de gang van zaken. Zij wijzen daarbij naar La Liga, dat ondanks deze voorspelde storm weigerde enkele duels uit te stellen.

Atélitco tegen Bilbao

Het toestel met daarin het team van Athletic Club kon vanwege de slechte weersomstandigheden in Madrid niet landen en moest omkeren. De club uit Bilbao liet via Twitter weten dat met La Liga en tegenstander Atletico Madrid van zaterdag wordt overlegd over het doorgaan van de wedstrijd.

Villarreal rukt op naar plaats 3

Villarreal is opgerukt naar de derde plaats in La Liga door een ruime zege bij RC Celta. In Vigo werd het 4-0 voor de bezoekers, die alle doelpunten voor de rust maakten.

Gerard opende de score na vijf minuten. Moi Gomez zetten zijn ploeg binnen het kwartier op 2-0 en Daniel Parejo maakte vijf minuten later uit een vrije trap de derde. Na ruim een half uur zorgde Fer Niño voor de 4-0.

Villarreal komt door de zege op 32 punten en passeert daarmee FC Barcelona, dat met 31 punten derde stond. De Catalanen van coach Ronald Koeman spelen zaterdag bij Granada en hebben een duel minder gespeeld. Koploper Atletico Madrid heeft zes punten meer dan Villarreal en ook nog drie wedstrijden minder gespeeld.

