Sneeuwstorm in Madrid; vliegtuig Real kan niet opstijgen

Voetbal

Anderlecht-coach Kompany: ’Ik wil werklust en nederigheid zien bij Michel Vlap’

Anderlecht hervat de Belgische competitie zondag met een uitwedstrijd bij concurrent OH Leuven. In de aanloop naar dat duel liet trainer Vincent Kompany zich niet al te positief uit in de richting van Michel Vlap, die een uiterst moeizaam tweede seizoen in België doormaakt.