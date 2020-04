Djokovic en Murray in discussie over ideale tennisser

Djokovic voert momenteel de wereldranglijst aan. Toch is de Serviër licht jaloers op de specifieke kwaliteiten van een paar van zijn collega’s. Het liefst zou Djokovic net zo goed kunnen serveren als John Isner of Nick Kyrgios. Graag zal hij net zo sterk willen retourneren als Murray en droomt hij van de forehand van Juan Martin Del Potro. De backhand van de Schot zou Djokovic ook in zijn arsenaal willen hebben.

De Servische nummer één bouwt zijn punten vaak op vanaf de baseline. Af en toe verschijnt hij aan het net. In dat geval zou Djokovic over de volleykunsten van Roger Federer willen beschikken. En als het dan allemaal niet wil lukken, dan kan de mentaliteit van Rafael Nadal de reddende engel zijn. Als Nole in een marathonpartij verzeild raakt, dan kiest hij voor het fysiek van Dominic Thiem of de kilometervreter David Ferrer.

Zo kreeg Murray dezelfde vragen voorgelegd. De forehand van Nadal is volgens Murray de beste. Wat betreft beste service, volley en mentaliteit sluit hij zich aan bij de keuzes van Djokovic. Daarnaast kiest de Schot in zijn opsomming maar liefst drie keer voor een kwaliteit van Djokovic: de return, backhand en het fysiek.

Zie hier het gesprek tussen Djokovic en Murray over hun perfecte speler.