Miguel Ángel López geschorst in afwachting van dopingonderzoek

López voorlopig geschorst om dopingonderzoek

20.10 uur: De Internationale Wielerunie (UCI) heeft Miguel Ángel López voorlopig geschorst voor een mogelijke overtreding van de antidopingregels. Er loopt een onderzoek tegen de 29-jarige Colombiaan voor „gebruik en bezit van een verboden substantie in de weken voor de Giro d’Italia van 2022”, meldde de UCI. Hij stapte in de bewuste Ronde van Italië om een knieblessure af in de vierde etappe.

López werd in december ontslagen bij wielerploeg Astana omdat hij nauwe banden zou hebben met de controversiële Spaanse arts Marcos Maynar. De klimmer tekende vervolgens voor Team Medellin, een Colombiaans continentaal team, waarmee hij succesvol was in onder meer de Ronde van San Juan en de Ronde van Colombia.

López werd in het verleden derde in de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje en won onder meer een etappe in de Tour de France. Vorig jaar eindigde hij nog als vierde in de Ronde van Spanje.

Hoofdtrainer Grim ook technisch manager bij FC Emmen

14:30 uur Fred Grim is de komende twee jaar naast hoofdtrainer ook technisch manager bij FC Emmen. Zo wordt de oud-doelman niet alleen verantwoordelijk voor de prestaties van de Keuken Kampioen Divisie-club op het veld, maar ook voor de samenstelling van de selectie. Grim begon deze zomer in Emmen als opvolger van hoofdtrainer Dick Lukkien.

„Je ziet deze combinatie vaker in het voetbal en we zijn ervan overtuigd dat Fred deze gecombineerde functie goed zal uitvoeren”, laat algemeen directeur Rinse Bleeker weten. „We zijn blij dat we de functie van technisch manager na het vertrek van Mike Willems zo snel weer hebben ingevuld.”

Willems vertrok vorige week omdat hij het niet eens was met het technisch beleid van de club die afgelopen seizoen uit de Eredivisie degradeerde.

Osasuna mag na juridische stappen toch Conference League in

13:01 uur De Spaanse voetbalclub Osasuna mag komend seizoen toch uitkomen in de voorrondes van de Conference League. Nadat de nummer 7 van Spanje naar sporttribunaal CAS was gestapt, heeft de Europese voetbalbond UEFA de club toch gelijk gegeven. Osasuna hoort op 7 augustus wie de tegenstander is in de play-offronde van het derde Europese clubtoernooi.

De UEFA had Osasuna voor een jaar uitgesloten van Europees voetbal vanwege een omkopingszaak uit het seizoen 2013-2014. De Europese bond heeft volgens Osasuna nu gezegd dat nieuw bewijs van de club heeft laten zien dat de Spaanse ploeg toen zelf ook slachtoffer was van de omkoping. Zo kan Osasuna alsnog voor het eerst in zestien jaar aan Europees voetbal meedoen.

Spanjaard Lecuona vervangt landgenoot Rins in Britse MotoGP

12.40 uur: De Spaanse motorcoureur Iker Lecuona vervangt zijn geblesseerde landgenoot Alex Rins in de MotoGP tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone begin augustus.

Rins herstelt nog van de kuit- en scheenbeenblessure die hij opliep bij een val tijdens de GP van Italië, waardoor hij vorige maand ook de TT van Assen miste. Rins werd toen vervangen door de Duitser Stefan Bradl.

Lecuona was vorige maand in Assen nog de vervanger van de Spanjaard Joan Mir. „Ik wens Alex een spoedig herstel toe. Ondertussen ben ik blij om op de motor te springen, want ik wil mijn best doen en het team helpen”, zegt Lecuona in een reactie op het X-, voorheen Twitteraccount, van team Honda LCR.

Oranje speelt op WK tegen VS in bijna uitverkocht stadion

12.40 uur: De voetbalsters van Oranje treffen de Verenigde Staten donderdag in Wellington in een bijna uitverkocht stadion. In het Sky Stadium in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad is plaats voor zo’n 34.000 fans, volgens de KNVB zijn inmiddels 32.153 kaartjes verkocht. Er zijn 1175 mensen met de Nederlandse nationaliteit bij de wedstrijd aanwezig, de voetbalbond hoopt in het stadion op een „plukje oranje.”

Nederlandse fans vragen inmiddels via Nieuw-Zeelandse sociale media om kaartjes. Bij de FIFA zijn alleen nog zitplekken achter de doelen in het stadion beschikbaar. De Nederlandse ambassadeur in Nieuw-Zeeland, Ard van der Vorst, zegt dat het duel met de VS in de stad is uitgegroeid tot „een magische wedstrijd.”

Er worden veel Amerikanen verwacht, volgens Van der Vorst ook omdat omdat het „maar twaalf uur vliegen is” vanuit de Verenigde Staten. Op boekingssites is te zien dat vrijwel alle accommodaties in Wellington donderdagnacht zijn volgeboekt. Oranje treft de VS om 13.00 uur (lokale tijd) in het onoverdekte Sky Stadium. Het eerste fluitsignaal klinkt om 03.00 uur Nederlandse tijd.

Toen Nederland afgelopen weekend in de zuidelijke speelstad Dunedin tegen Portugal speelde, waren er zo’n 12.000 mensen in het overdekte Forsyth Barr-stadion aanwezig. Toen waren 728 kaartjes verkocht aan mensen met de Nederlandse nationaliteit.

Volleyballers oefenen in aanloop naar EK tegen België

10.48 uur: De Nederlandse volleyballers oefenen volgende maand in aanloop naar het EK twee keer tegen België. Op 22 en 23 augustus speelt de ploeg van bondscoach Roberto Piazza in respectievelijk Den Haag en Den Bosch een oefenwedstrijd tegen de Belgen.

Voor de Nederlandse mannen geldt het tweeluik als laatste voorbereiding op het EK dat op 31 augustus begint. In de Noord-Macedonische hoofdstad Skopje neemt Nederland het dan op tegen Montenegro, Polen, Tsjechië, Denemarken en Noord-Macedonië.

De Belgen nemen ook deel aan het EK en treffen Italië, Servië, Duitsland, Estland en Zwitserland in de groepsfase.