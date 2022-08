’Idioot’ Hamilton geeft toe: ’Het was absoluut mijn fout’

De twee oud-wereldkampioenen kwamen elkaar tegen bij het insturen van Le Combes. Hamilton probeerde zijn voormalig teamgenoot bij McLaren, met wie hij nooit een goede band heeft gehad, buitenom in te halen. Volgens de Spanjaard sneed Hamilton hem daarbij af.

„Wat een idioot!”, foeterde Alonso over de boordradio. „De deur dichtdoen vanaf de buitenkant... Ik had een topstart, maar deze gast weet alleen hoe hij moet starten en racen als hij eerste ligt.”

De 37-jarige Hamilton erkende zijn fout na afloop. „Het was absoluut mijn fout. Ik zag hem niet, hij zat in mijn blinde hoek. Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden. Ik probeerde hem buitenom in te halen. Ik liet echter niet genoeg ruimte over en daar heb ik de prijs voor betaald. Het gebeurde niet met opzet, het was erg ongelukkig. Dit is racen.”

Bekijk ook: Helmut Marko moet Jos Verstappen gelijk geven

Hamilton en Alonso, die wel doorkon, duelleerden in de openingsronde om de tweede plaats achter Ferrari-coureur Carlos Sainz, die vanaf poleposition was gestart.

De safetycar kwam de baan op nadat Nicholas Latifi (Williams) en Valtteri Bottas (Alfa Romeo) waren gespind. Max Verstappen, gestart vanaf de veertiende plek, was op dat moment al opgeklommen naar de achtste plaats.

Bekijk ook: Max Verstappen met Belgische droomzege op zak richting Zandvoort

Het was opvallend genoeg de eerste keer dit seizoen dat een Mercedes-coureur de finish niet haalde. Hamilton begon de race als nummer zes in de WK-stand. De Brit verzamelde tot dusver 146 punten en eindigde slechts één keer niet in de punten. Teamgenoot George Russell trok als nummer vier naar België. Hij was tot zondag goed voor 158 punten.

Hamilton stak voor de camera’s van Viaplay de hand in eigen boezem: „Ik dacht dat ik meer ruimte had, maar die ruimte was er niet. Dat hoort ook bij racen.”