Nederland en Argentinië trainen zij aan zij in Qatar: De Vrij lijkt op weg terug

Stefan de Vrij deed ook de gehele warming-up mee. De verdediger van Internazionale kwam dit WK nog niet in actie en miste de afgelopen weken al enkele trainingen vanwege lichte klachten. Het is onduidelijk of De Vrij, die na het WK 2014 een plekje in het team van het toernooi kreeg, na de warming-up aansloot bij de groep of dat hij individueel verder trainde. De oefensessie was alleen het eerste kwartier openbaar. Datzelfde gold voor de training van Argentinië, dat iets verderop op hetzelfde tijdstip trainde.

Stefan de Vrij (midden) kwam dit WK nog niet in actie namens Oranje. Ⓒ ProShots

Nederland plaatste zich zaterdag ten koste van de Verenigde Staten (3-1) voor de zevende keer voor de kwartfinale van een WK dankzij doelpunten van Memphis Depay, Daley Blind en Denzel Dumfries.

Oranje traint woensdag opnieuw, achter gesloten deuren.