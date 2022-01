Weduwe Christian Gyan overdonderd door Feyenoord-aanhang: ’Geweldig eerbetoon’

„Bedankt voor alle liefde. Het heeft ons overdonderd. We zijn jullie ongelooflijk dankbaar”, zo schrijft ze in een brief die gedeeld werd door Michiel van Egmond, schrijver de biografie van Ghanees.

Door de vele donaties - goed voor bijna anderhalve ton - kon onder meer de begrafenis bekostigd worden. „En daarbij hebben jullie voor een geweldig eerbetoon aan Chris gezorgd. Ook het liedje dat jullie voor hem bedacht hebben vinden we geweldig. Ik en de kinderen zongen het altijd voor Chris als hij zich even down voelde. Ik weet zeker dat hij het liedje mee zich heeft genomen naar zijn graf, want het bezorgde hem altijd een glimlach.”

Gyan speelde tien jaar voor Feyenoord en won onder andere een landstitel en de UEFA Cup met Feyenoord. De rechtsback was ongeneeslijk ziek en overleed eind vorig jaar op 29 december.