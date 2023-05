Tennissters boos op Madrid Open na schrappen speech: ’Weet niet in welke eeuw ze leefden’

Pegula was niet gediend van deze keuze van de organisatie. „Ik weet niet in welke eeuw de organisatoren leefden toen ze deze beslissing namen”, zegt de Amerikaanse. „Of hoe dat gesprek is gelopen: ’Wauw, dit is een geweldige beslissing en hier zullen geen verontwaardigde reacties op komen.’ Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak en het is zeer teleurstellend na een finale om 10.000 dollar (ruim 9.000 euro, red.) het publiek niet te mogen bedanken. We waren allemaal boos.”

Ze krijgt bijval van Azarenka, die het „lastig vond” om aan haar zoontje uit te leggen waarom ze hem niet mocht bedanken in haar overwinningsspeech. Gauff geeft op Twitter aan het eveneens jammer te vinden. „Hier heb ik niet genoeg ruimte om alles te zeggen dat ik in de speech had willen melden.” Ook enkele tennissters die niet in de finale actief waren, zoals Ons Jabeur, hebben hun onvrede geuit.

Tegenover de BBC geeft de organisatie van de Madrid Open aan niet te willen reageren op de kwestie. Het Masters-toernooi had gedurende de week al de nodige kritiek gehad over de croptops en rokjes die de ballenmeisjes moesten dragen. Tijdens de mannenfinale tussen Carlos Alcaraz en Jan-Lennard Struff droegen ze daarom andere kleding.