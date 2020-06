Roland Garros naar 27 september

De ATP en WTA hebben in samenwerking met de ITF en de twee nog te spelen grandslamtoernooien een herziene kalender opgesteld voor het najaar. Roland Garros is nu een week later en begint nu op 27 september.

Het ATP-toernooi van Washington, dat op vrijdag 14 augustus aanvangt, betekent de herstart van het mannencircuit. De week erna volgt het gecombineerde ATP-/WTA-toernooi van Cincinnati, dat eenmalig wordt gespeeld op het complex van de US Open. De US Open begint op de oorspronkelijke datum, 31 augustus.

Normaliter is de US Open het laatste grandslamtoernooi van het jaar, maar Roland Garros verplaatste het toernooi aanvankelijk naar 20 september. Tot ongenoegen van veel spelers en andere toernooien zoals de Laver Cup, dat dezelfde data voor ogen had.

Roland Garros staat nu voor 27 september tot en met 11 oktober op de kalender en wordt voorafgegaan door de grote graveltoernooien van Rome en Madrid, voor zowel mannen als vrouwen. Op Roland Garros wordt in de week voorafgaand aan het toernooi ook een kwalificatietoernooi gehouden. De toernooien worden gespeeld zonder toeschouwers of met een beperkt aantal fans.

De kalender is volgens de bonden onderhevig aan verandering en er zullen voortdurend afwegingen worden gemaakt met betrekking tot de gezondheid en veiligheid, het internationale reisbeleid en de goedkeuring van sportevenementen door de overheden.

Tevens wordt er gekeken of er in een later stadium meer kleinere toernooien kunnen worden toegevoegd aan de kalender. Half juli wordt bekend hoe het schema na Roland Garros voor de mannen eruit komt te zien. De WTA heeft al wel de kalender voor oktober en november bekendgemaakt, met vooral toernooien op Aziatische bodem.

„Het was ons doel om zoveel mogelijk toernooien te verzetten en zo veel mogelijk van het seizoen te redden”, zei Andrea Gaudenzi, voorzitter van de ATP.

In augustus worden ook de toernooien op lagere niveau’s, zoals de challengertoernooien, weer opgepakt.