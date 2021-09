Fabio Jakobsen derde Nederlandse truiwinnaar in 29 jaar

De sprinter van Deceuninck - Quick-Step is daarmee de derde Nederlander in 29 jaar tijd die een trui meeneemt uit een grote ronde. Sinds Eddy Bouwmans in 1992 het wit uit de Ronde van Frankrijk tot in Parijs droeg, lukte dat enkel Bauke Mollema en Tom Dumoulin.

Mollema won in 2011 al de sprinterstrui van de Vuelta. Door een sterke vierde plaats - na het schrappen van Juan José Cobo werd hij uiteindelijk zelfs derde - in de eindrankschikking bikkelde hij haast dagelijks mee voor de etappes, waardoor hij in Madrid het groen om zijn schouders kreeg. Op de laatste dag - in nota bene een massasprint - nam hij dankzij een negende plaats het kleinood over van Joaquim Rodríguez.

Ook Dumoulin veroverde zijn trui pas op de slotdag van de Giro d’Italia van 2017. Tijdens de afsluitende tijdrit met aankomst in Milaan reed de Nederlander Nairo Quintana uit de roze trui, waardoor Dumoulin de eerste Nederlandse winnaar van de Giro ooit werd. Twee dagen eerder had de Colombiaan het roze nog overgenomen en ook Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot stonden voor aanvang van de laatste rit nog voor Dumoulin in het algemeen klassement, maar alle drie waren ze niet opgewassen tegen de tijdritkwaliteiten van de Maastrichtenaar.

Jakobsen zijn groene trui werd veroverd met een stuk meer overmacht. Na het uitvallen van Jasper Philipsen waren er eigenlijk geen directe concurrenten meer voor de drievoudig ritwinnaar in deze Vuelta. Zijn voornaamste uitdager was de tijdslimiet in de bergetappes. Met behulp van zijn ploeggenoten wist hij die hindernis keer op keer te verslaan, waardoor hij een jaar en een paar weken na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen het eindpodium van een grote ronde kon beklimmen.